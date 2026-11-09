ERT: по меньшей мере 20 мигрантов погибли к югу от Крита на пути в Грецию

Не менее 20 мигрантов погибли в попытках достичь берегов Греции ERT: по меньшей мере 20 мигрантов погибли к югу от Крита на пути в Грецию

Москва9 ноя Вести.К югу от греческого острова Крит по меньшей мере 20 мигрантов погибли в попытках достичь Греции. Об этом сообщает телеканал ERT.

Уточняется, что в общей сложности 133 человека были спасены.

7 ноября портовые власти обнаружили лодку с мигрантами к юго-западу от Кала-Лименаса. На судне находились 28 граждан Судана и один мертвый мужчина, еще два человека упали за борт и считаются пропавшими без вести.

Позже в этом же районе контейнеровозом под флагом Марокко была замечена лодка, с которой береговая охрана подобрала 18 выживших и 12 тел. Мигранты направлялись в порт Агия-Галини.

Одновременно с этим были обнаружены еще два судна примерно с 47 и 40 мигрантами на борту соответственно. Согласно данным телеканала, они отправились с побережья Ливии 3 или 4 ноября, заплатив за проезд до Греции до 2,5 тыс. долларов.

В результате инцидентов были арестованы двое граждан Судана в возрасте 28 и 16 лет, которых опознали как торговцев людьми. Против них возбуждено дело по обвинениям в незаконном въезде в страну, содействии незаконному въезду, создании преступной группировки и умышленном причинении вреда здоровью.

17 октября сообщалось, что 12 тел были обнаружены после того, как лодка с мигрантами перевернулась у гамбийского острова Джинак.