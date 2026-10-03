Число погибших при крушении парома у побережья Кипра выросло до 19 Общее число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло 19

Москва3 окт Вести.Спасатели обнаружили тело еще одного жертвы крушения парома у побережья Северного Кипра. Общее жертв трагедии достигло 19, сообщили власти республики.

В результате поисковой операции обнаружено тело еще одного погибшего с парома​​​. Начата процедура по определению личности погибшего с помощью ДНК-теста говорится в пресс-релизе канцелярии премьер-министра Турецкой республики Северного Кипра

Пропавшими без вести до сих пор числятся еще девять человек. Местные власти продолжают расследование трагедии, капитан судна находится под стражей.

30 августа паром отправился из Гирне на северном побережье Кипра в турецкий Ташуджу, однако вскоре после выхода из порта начал набирать воду и перевернулся. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек.

Как позднее выяснил телеканал ODO TV, причиной крушения мог стать некачественный ремонт парома. По данным журналистов, поврежденный участок корпуса пассажирского судна Filo Jet перед крушением отремонтировали с использованием силикона, которое после было закрашено.