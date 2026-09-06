У берегов Кипра нашли тело еще одного пассажира затонувшего парома ВМС Турции сообщили о новой жертве крушения парома у Кипра

Москва6 сен Вести.Военно-морские силы (ВМС) Турции сообщили об обнаружении тела еще одного пассажира парома "Фило Джет", затонувшего у берегов Кипра. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

По его данным, тело нашли в ходе поисков людей, пропавших после крушения пассажирского судна у берегов Кирении. Командование ВМС Турции уточнило, что число погибших достигло 13, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается. Район крушения обследуют с помощью подводных роботизированных систем.

Судно перевернулось 30 августа примерно в 2,5 километра от города Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра. На борту были 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Среди пассажиров "Фило Джет" были две гражданки России. Как ранее сообщили в посольстве РФ в Турции, одну из них удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает. Вторая россиянка числится пропавшей без вести.