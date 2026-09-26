Москва26 сенВести.Поврежденный участок корпуса пассажирского судна Filo Jet перед крушением отремонтировали с использованием силикона. Об этом сообщает телеканал ODA TV со ссылкой на материалы судебного дела.
Паром 30 августа отправился из Гирне на северном побережье Кипра в турецкий Ташуджу, однако вскоре после выхода из порта начал набирать воду и перевернулся.
Поврежденный участок левой носовой части судна был отремонтирован в порту Гирне членами экипажа по распоряжению капитана с использованием силикона, после чего место ремонта было закрашеноговорится в материалах
При этом специалисты указывали, что повреждение требовало ремонта в доке с привлечением квалифицированных специалистов.
На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.