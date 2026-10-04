Трагедия у берегов Кипра: число жертв крушения парома достигло 20 Спасатели обнаружили тело 20-й жертвы крушения парома у Северного Кипра

Москва4 окт Вести.Число погибших в результате крушения парома у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в воскресенье выросло до 20. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра ТРСК.

Днем ранее сообщалось о 19 жертвах. Как уточнили в канцелярии, в ходе непрерывной поисковой операции было найдено тело еще одного погибшего.

В ходе идущей без перерывов поисковой операции обнаружено тело еще одного погибшего в результате крушения парома. Начата процедура по определению личности погибшего с помощью ДНК-теста говорится в пресс-релизе

Пропавшими без вести по-прежнему числятся восемь человек. Расследование обстоятельств трагедии продолжается, под стражей находится в том числе капитан судна. Ранее отмечалось, что поврежденный участок корпуса пассажирского судна Filo Jet перед крушением отремонтировали с использованием силикона.

Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся 30 августа в 2,5 километра от берега города Гирне.