Москва7 октВести.Количество погибших при крушении быстроходного катамарана Filo Jet у берегов Кипра достигло 25. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра.
Судно перевернулось в 2,5 километра от берега – около города Гирне. На борту, включая экипаж, находились 267 человек.
В результате поисковой операции обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы у Гирне. Начата процедура по определению личности погибшегоговорится в заявлении
При этом число пропавших без вести снизилось до трех.
Ранее, 4 октября, сообщалось о 20 погибших. Расследование обстоятельств трагедии продолжается, под стражей находится капитан судна. Отмечалось, что поврежденный участок корпуса катамарана Filo Jet перед крушением отремонтировали с использованием силикона.