Число жертв при крушении пассажирского судна у Кипра выросло до 25

Количество погибших при крушении судна у берегов Кипра достигло 25 Число жертв при крушении пассажирского судна у Кипра выросло до 25

Москва7 окт Вести.Количество погибших при крушении быстроходного катамарана Filo Jet у берегов Кипра достигло 25. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра.

Судно перевернулось в 2,5 километра от берега – около города Гирне​​​. На борту, включая экипаж, находились 267 человек.

В результате поисковой операции обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы у Гирне. Начата процедура по определению личности погибшего говорится в заявлении

При этом число пропавших без вести снизилось до трех.

Ранее, 4 октября, сообщалось о 20 погибших. Расследование обстоятельств трагедии продолжается, под стражей находится капитан судна. Отмечалось, что поврежденный участок корпуса катамарана Filo Jet перед крушением отремонтировали с использованием силикона.