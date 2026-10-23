У берегов Румынии после атаки дронов затонуло судно Торговое судно после атаки дронов затонуло вблизи румынского порта Констанца

Москва23 окт Вести.Торговое судно под флагом Коморских Островов затонуло в Черном море вблизи румынского порта Констанца после атаки беспилотников. Об этом сообщает Румынское морское управление.

Уточняется, что в результате спасательной операции были найдены девять выживших моряков и тело одного погибшего.

В результате удара беспилотников судно затонуло говорится в заявлении

В общей сложности на борту находились 13 человек. Поиски пропавших трех членов экипажа продолжаются.

Ранее сообщалось, что двенадцать тел были обнаружены после того, как лодка с мигрантами перевернулась у гамбийского острова Джинак.