Москва23 октВести.Торговое судно под флагом Коморских Островов затонуло в Черном море вблизи румынского порта Констанца после атаки беспилотников. Об этом сообщает Румынское морское управление.
Уточняется, что в результате спасательной операции были найдены девять выживших моряков и тело одного погибшего.
В результате удара беспилотников судно затонулоговорится в заявлении
В общей сложности на борту находились 13 человек. Поиски пропавших трех членов экипажа продолжаются.
Ранее сообщалось, что двенадцать тел были обнаружены после того, как лодка с мигрантами перевернулась у гамбийского острова Джинак.