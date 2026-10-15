Торговое судно подверглось атаке в территориальных водах Румынии, возник пожар Коммерческое судно загорелось у берегов Румынии, экипаж эвакуирован

Москва15 окт Вести.Пожар вспыхнул на торговом судне, шедшем под флагом Коморских островов, вблизи побережья Румынии, проинформировала береговая охрана этой страны.

Возгорание удалось локализовать и затем потушить, членов экипажа эвакуировали.

Иностранное коммерческое судно сообщило о пожаре на борту в территориальных водах Румынии, примерно в девяти морских милях к востоку от района Кэшла Ваданей. Пожар потушен, все находившиеся на борту лица в безопасности говорится в распространенном ведомством сообщении

Уточняется, что инцидент произошел в 14 километрах от населенного пункта Кэшла Ваданей на черноморском побережье. По данным береговой охраны, в ближайшее время судно возобновит движение по маршруту. Причины инцидента в ведомстве не раскрыли.

Ранее портал maritime.bg сообщил, что в румынских территориальных водах неподалеку от дельты Дуная неизвестные дроны атаковали танкер Yara под флагом Коморских островов и перевозивший нефтепродукты на Украину.

13 октября недалеко от побережья Болгарии атаке тремя беспилотниками подверглось торговое судно Chelsea 3, следовавшее под флагом Мальты из турецкого порта Гиресун.