МВД Румынии: на шедшем на Украину из США судне с углем произошла авария

В Черном море произошла авария на судне с углем, шедшем из США на Украину МВД Румынии: на шедшем на Украину из США судне с углем произошла авария

Москва24 июл Вести.Авария произошла минувшей ночью в Черном море на грузовом судне под флагом Либерии, которое перевозило уголь из американского города Норфолк на Украину. Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, ЧП, предположительно, вызвано взрывом мины или ударом морского дрона.

По данным ведомства, инцидент произошел в тот момент, когда сухогруз Christiana B находился в исключительной экономической зоне Румынии.

По предварительной оценке, авария в зоне склада №6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины отмечается в заявлении министерства

Экипаж передал сигнал бедствия. По информации капитана судна, раненых нет.

В район происшествия для оказания помощи были направлены суда SAR Apollo и SAR Artemis Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море, а также вертолет.

Ранее 23 июля в Черном море была совершена атака на сухогруз с углем, который шел под флагом Турции. Судно следовало из российского порта Тамань в Трабзон. По данным газеты Sabah, есть погибшие и раненые.