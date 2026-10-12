Болгария запросила помощь НАТО и ЕС после атаки в Черном море

Болгария ждет помощи НАТО в расследовании атаки на суда Болгария запросила помощь НАТО и ЕС после атаки в Черном море

Москва12 окт Вести.Болгария попросила НАТО и Европейский союз помочь в расследовании атаки на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев направил письма председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. В них он указал на необходимость поддержки со стороны союзников и призвал рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке из-за его срочности.

В правительстве Болгарии также сообщили, что обломки беспилотников, которые могли бы помочь установить их происхождение, пока не обнаружены.

Ранее сообщалось о том, что Болгария вместе с Турцией и Румынией, при поддержке США, планирует обследовать район в Черном море, где беспилотники атаковали два торговых судна. Особое внимание уделят месту, где находится судно Able.

Также Европейское агентство по безопасности мореплавания предложило бесплатно обследовать затонувшее судно Alfa Watan. Болгария рассчитывает найти обломки дронов и установить их происхождение. После этого страна намерена направить ноту и запросить консультации у причастного государства.