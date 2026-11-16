Москва16 ноя Вести.Морской спасательно-координационный центр в городе Варна в Болгарии получил сигнал бедствия от экипажа грузового судна Betul 8 под флагом Сомали, терпящего бедствие в Черном море. Об этом сообщил портал Maritime.bg.

По его информации, экипаж покинул тонущий сухогруз на спасательных плотах. Позже вертолеты болгарских военно-воздушных сил доставили на берег 12 членов экипажа. Сейчас они находятся на авиабазе "Чайка" в районе Варны.

Как рассказали моряки, судно было атаковано двумя морскими беспилотными аппаратами. Судно ушло под воду в 40 морских милях (примерно 64 километра) к юго-востоку от мыса Калиакра.

Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Болгарии. судно тонет примерно в 40 морских милях (примерно 64 километра) к юго-востоку от мыса КалиакраЭто не первый случай, когда неустановленные беспилотники атакуют суда у болгарского побережья. Контейнеровоз Contship Jet под флагом Либерии, атакованный у берегов Болгарии, затонул в конце октября. В начале октября беспилотники атаковали два судна.