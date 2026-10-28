Контейнеровоз Contship Jet загорелся после атаки БПЛА у берегов Болгарии Судно Contship Jet атаковали неизвестные дроны в Черном море

Москва28 окт Вести.Контейнеровоз Contship Jet загорелся после атаки неизвестных беспилотников в Черном море у побережья Болгарии. Об этом сообщает портал Maritime.bg.

По данным издания, судно под флагом Либерии направлялось из Хайфы в Констанцу. Инцидент произошел примерно в 25 километрах от мыса Калиакра. После удара контейнеровоз получил крен на правый борт, а экипаж, по предварительной информации, самостоятельно эвакуировался.

Для оказания помощи к месту происшествия направили танкер. Происхождение беспилотников, состояние моряков и масштаб повреждений уточняются.