Открытое горение нефти происходит в акватории Черного моря после пожара на судне

После пожара на судне в акватории Черного моря горит нефть Открытое горение нефти происходит в акватории Черного моря после пожара на судне

Москва6 окт Вести.После возгорания на танкере у берегов Сочи в акватории Черного моря зафиксировано открытое горение нефти. Об этом сообщает Минтранс России.

В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Отмечается, что судно под флагом Либерии было атаковано БЭК, на борту находились 23 члена экипажа, граждане Индии, все они спасены. Предварительно, пострадавших нет.

Как ранее заявил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, из-за пожара на судне временно закрыли пляжи.