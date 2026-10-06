Москва6 октВести.У берегов Сочи в акватории Черного моря возникло возгорание танкера. Информацию в MAX опубликовал глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты. Осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометомнаписал он
Плишкин попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах, а также не открывать окна. Данные мониторинга будут систематически предоставляться общественности.
Ранее появилась информация о том, что в акватории Черного моря возник крупный пожар.