У берегов Сочи в Черном море возник пожар на танкере, пляжи Сириуса закрыты

На танкере в акватории Черного моря произошло возгорание, пляжи Сириуса закрыты У берегов Сочи в Черном море возник пожар на танкере, пляжи Сириуса закрыты

Москва6 окт Вести.У берегов Сочи в акватории Черного моря возникло возгорание танкера. Информацию в MAX опубликовал глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

В целях обеспечения безопасности граждан пляжи Сириуса будут временно закрыты. Осуществляется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом написал он

Плишкин попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах, а также не открывать окна. Данные мониторинга будут систематически предоставляться общественности.

Ранее появилась информация о том, что в акватории Черного моря возник крупный пожар.