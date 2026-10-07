На пляжах Сочи сохраняются ограничения на купание после атаки на танкер

Прошунин: сочинские пляжи пока останутся закрытыми На пляжах Сочи сохраняются ограничения на купание после атаки на танкер

Москва7 окт Вести.На пляжах Сочи сохраняются введенные ограничения на купание после атаки безэкипажных катеров на танкер "Афрамакс Рио", перевозившего нефть. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин по итогам заседания оперштаба под председательством министра транспорта Андрея Никитина.

Он отметил, что открытое горение на судне ликвидировано, оно дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района. При этом загрязнения моря нефтью на данный момент не зафиксировано.

По решению КЧС на сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание. Городские службы находятся на прямой связи со спасательными подразделениями и всеми профильными структурами написал Прошунин

Сейчас в Сочи ведется мониторинг акватории и береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха. По последним данным, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Ситуация находится на контроле городского оперативного штаба.