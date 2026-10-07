Открытое горение на танкере "Афрамакс Рио" ликвидировано На танкере "Афрамакс Рио" у берегов Сочи ликвидировано открытое горение

Москва7 окт Вести.Открытое горение ликвидировано на атакованном безэкипажными катерами у берегов Сочи танкере "Афрамакс Рио". Об этом сообщили в Минтрансе по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки.

Отмечается, что загрязнения акватории не выявлено.

Открытое горение ликвидировано. Спасательные суда продолжают дежурство... Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступает к ликвидации последствий говорится в сообщении

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали об отсутствии загрязнения в Черном море и на побережье. Власти курорта в свою очередь заявили о проведении круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха. Согласно последним данным, во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.