Москва6 октВести.Все 23 члена экипажа танкера "Афрамакс Рио", атакованного БЭК в акватории Черного моря, спасены. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Минтранс России.
Экипаж в составе 23 человек (все - граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нетговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
Отмечается, что танкер шел под флагом Либерии. После атаки на судне начался пожар, также возгорание нефти фиксируется в акватории Черного моря.
В Сочи и Сириусе временно закрыты набережные и пляжи. В ходе мониторинга превышения опасных веществ в воздухе не выявлено.