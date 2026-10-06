В Минтрансе сообщили о спасении экипажа танкера, атакованного в Черном море Минтранс: экипаж атакованного в Черном море танкера "Афрамакс Рио" спасен

Москва6 окт Вести.Все 23 члена экипажа танкера "Афрамакс Рио", атакованного БЭК в акватории Черного моря, спасены. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Минтранс России.

Экипаж в составе 23 человек (все - граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нет говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Отмечается, что танкер шел под флагом Либерии. После атаки на судне начался пожар, также возгорание нефти фиксируется в акватории Черного моря.

В Сочи и Сириусе временно закрыты набережные и пляжи. В ходе мониторинга превышения опасных веществ в воздухе не выявлено.