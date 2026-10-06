Плишкин: превышения нормы загрязняющих веществ в воздухе возле Сириуса нет

В Сириусе заявили об отсутствии опасных веществ в воздухе из-за пожара на судне Плишкин: превышения нормы загрязняющих веществ в воздухе возле Сириуса нет

Москва6 окт Вести.Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на федеральной территории Сириус, возле берегов которой горит танкер с нефтью, не обнаружено. Об этом сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин.

По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха, концентрации загрязняющих веществ на федеральной территории "Сириус" остаются кратно ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) и не представляют угрозы для здоровья написал он в мессенджере МАХ

Возгорание произошло на судне "Афрамакс Рио", идущем с грузом нефти под флагом Либерии. По данным российского Минтранса, танкер был атакован безэкипажными катерами.

На борту находились 23 гражданина Индии, все спасены. Предварительно, обошлось без пострадавших. В акватории Черного моря фиксируется открытое горение нефти.