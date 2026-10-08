Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера не нанесла ущерба среде

Песков: нефть из атакованного танкера не нанесла ущерба окружающей среде Песков: нефть из атакованного в Черном море танкера не нанесла ущерба среде

Москва8 окт Вести.Нефть из атакованного в акватории Черного моря судна "Афрамакс Рио" полностью выгорела, не причинив ущерба окружающей среде. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для ликвидации последствий атаки были приняты все необходимые меры​​​.

По словам Пескова, нефть в сравнении с нефтепродуктами является менее вредоносной с точки зрения возможного ущерба экологии.

И за счет горения – собственно, там один танк был поврежден – и вот эта нефть из одного танка, она полностью выгорела, собственно, фактически не нанеся вреда окружающей среде сказал представитель Кремля журналистам

Танкер "Афрамакс Рио", шедший в Черном море под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами 6 октября. После атаки на судне начался пожар, все члены экипажа были эвакуированы.