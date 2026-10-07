Москва7 октВести.В результате атаки ВСУ на судно "Афрамакс Рио" в акватории Черного моря не выявлено загрязнения. Об этом ИС "Вести" рассказал помощник министра транспорта РФ Николай Шестаков.
Он добавил, что 23 члена экипажа судна эвакуированы и доставлены в Сочи.
Загрязнение акватории Черного моря в результате атаки на судно "Афрамакс Рио" не выявлено. 23 члена экипажа эвакуированы и доставлены на побережье Сочи. Пострадавших нет. Минтрансом России совместно с МЧС и Минобороны и региональными властями на постоянной основе ведется мониторинг текущей обстановкирассказал Шестаков
Ранее в Минтрансе заявили о ликвидации открытого горения на "Афрамакс Рио".