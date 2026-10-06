Москва6 октВести.Глава Минтранса России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" в Черном море, сообщило ведомство в мессенджере MAX.
В ведомстве также пояснили, что сейчас в акватории Черного моря идет открытое горение нефти, приступить к тушению которого будет возможно после снижения его интенсивности. Имеющихся сил и средств для этого у ведомства достаточно, подчеркнули в Минтрансе.
Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моряговорится в публикации
"Афрамакс Рио", шедший в Черном море под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами 6 октября. После атаки на судне начался пожар, все 23 члена экипажа были эвакуированы.
В Сочи и Сириусе временно закрыты набережные и пляжи. В ходе мониторинга превышения опасных веществ в воздухе не выявлено.