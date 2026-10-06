Проведено заседание штаба по ликвидации последствий атаки на "Афрамакс Рио" Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на "Афрамакс Рио"

Москва6 окт Вести.Глава Минтранса России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" в Черном море, сообщило ведомство в мессенджере MAX.

В ведомстве также пояснили, что сейчас в акватории Черного моря идет открытое горение нефти, приступить к тушению которого будет возможно после снижения его интенсивности. Имеющихся сил и средств для этого у ведомства достаточно, подчеркнули в Минтрансе.

Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря говорится в публикации

"Афрамакс Рио", шедший в Черном море под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами 6 октября. После атаки на судне начался пожар, все 23 члена экипажа были эвакуированы.

В Сочи и Сириусе временно закрыты набережные и пляжи. В ходе мониторинга превышения опасных веществ в воздухе не выявлено.