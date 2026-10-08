Песков: Путин получил доклады о ситуации с атакованным в Черном море танкером

Путин осведомлен о ситуации с атакованным в Черном море танкером Песков: Путин получил доклады о ситуации с атакованным в Черном море танкером

Москва8 окт Вести.Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с танкером "Афрамакс Рио", атакованном в акватории Черного моря. Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, с устранением последствий атаки "все хорошо".

Все доклады получены [Путиным] сказал Песков

О возгорании на судне "Афрамакс Рио", идущем с грузом нефти под флагом Либерии, стало известно 6 октября. Танкер, на борту которого находились 23 гражданина Индии, атаковали безэкипажные катера. Все члены экипажа были эвакуированы.