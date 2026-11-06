Спасатели контролируют состояние атакованного в Черном море танкера с пробоинами

Атакованный в октябре танкер с пробоинами стоит в порту Новороссийска Спасатели контролируют состояние атакованного в Черном море танкера с пробоинами

Москва6 ноя Вести.Танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, который был атакован в октябре у побережья Черного моря безэкипажными катерами, получил сквозные повреждения. Как следует из определения арбитражного суда Краснодарского края, судно с грузом стоит у причала нефтегавани "Шесхарис" в морском порту Новороссийска. Данные приводит ТАСС.

С учетом сквозных повреждений балластного танка правого борта №4 и грузового танка правого борта №6 и наличием нефтеводяной смеси в объеме порядка 2 тыс. куб. м, …существовал высокий риск загрязнения акватории большим объемом нефтепродуктов говорится в документе

Аварийно-спасательные суда следят за состоянием танкера и продолжают обеспечивать безопасное нахождение судна на плаву. Стоянка ограждена бонами.

Судно с грузом нефти подверглось атаке безэкипажными катерами 6 октября, возник сильный пожар. Все 23 члена экипажа были спасены.