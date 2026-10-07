Власти Сочи заявили об отсутствии опасных веществ в воздухе

В Сочи не выявили загрязнение воздуха из-за пожара на танкере Власти Сочи заявили об отсутствии опасных веществ в воздухе

Москва7 окт Вести.В Сочи продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха на курорте из-за пожара на танкере с нефтью, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что ночью и утром 7 октября специалисты специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей исследовали уровень загрязнения среды по восьми контролируемым показателям.

Во всех районах Сочи превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается говорится в сообщении

Возгорание на судне "Афрамакс Рио", идущем с грузом нефти под флагом Либерии, произошло днем 7 октября после атаки безэкипажными катерами. На борту находились 23 гражданина Индии, все спасены. Предварительно, обошлось без пострадавших. В акватории Черного моря фиксировалось открытое горение нефти.