Росприроднадзор не нашел загрязнений в Черном море после пожара на танкере

Росприроднадзор: загрязнений в Черном море после пожара на танкере нет Росприроднадзор не нашел загрязнений в Черном море после пожара на танкере

Москва7 окт Вести.Загрязнение моря и береговой полосы Черного моря в Сочи после пожара на танкере "Афрамакс Рио", перевозившего нефть, отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Росприроднадзор осуществляет наблюдение за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что данных о разливе и угрозе береговой линии нет.

Ранее власти Сочи заявили, что специалисты проводят круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха. Согласно последним данным, во всех районах курорта превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.