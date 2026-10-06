Москва6 октВести.Жителям города Сочи временно запрещено посещать набережные и пляжи на фоне горения танкера в акватории Черного моря. Об этом сообщил мэр курортного города Андрей Прошунин.
Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территориинаписал он в своем канале
Глава Сочи призвал жителей и гостей города дождаться официального решения об их открытии. До этого момента он обратился с просьбой не подвергать себя опасности.
Вечером 6 октября стало известно о возгорании танкера "Афрамакс Рио", идущим под флагом Либерии. Его атаковали безэкипажные катера.
Экипаж в полном составе, состоящем из 23 человек, был спасен. Предварительно, никто не пострадал.