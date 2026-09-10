Часть пляжей Сочи закрыли для посещения после атаки ВСУ

В Сочи закрыли несколько пляжей после атаки ВСУ Часть пляжей Сочи закрыли для посещения после атаки ВСУ

Москва10 сен Вести.В Сочи временно закрыли несколько пляжей после атаки украинских безэкипажных катеров, на месте работают специальные службы, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Он отметил, что ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех работ.

Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от "Маяка" до "Приморского" временно закрыты для посещения сказал глава Сочи

Он добавил, что осмотрел Приморскую набережную, которая подверглась атаке. Курортная инфраструктура пострадала незначительно, необходимо восстановить остекление и элементы фасадов, отметил Прошунин.