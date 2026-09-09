В Сочи поврежден пляж и участок Приморской набережной из-за атаки ВСУ

Мэр Сочи: из-за удара ВСУ поврежден пляж и участок Приморской набережной В Сочи поврежден пляж и участок Приморской набережной из-за атаки ВСУ

Москва9 сен Вести.В Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера (БЭК) частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

В результате атаки безэкипажного катера частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. По предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь. Полученные ранения не представляют угрозы для жизни уточнил мэр в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем глава Сочи предупредил, что угроза атаки БЭК сохраняется, и рекомендовал жителям соблюдать меры предосторожности и находиться в безопасных местах.

Согласно данным оперативного штаба Краснодарского края, число пострадавших в результате вражеского удара по набережной Сочи увеличилось до восьми. Пятеро человек госпитализированы, троим оказана необходимая помощь на месте.

Поздно вечером 9 сентября на территории Краснодарского края и еще трех южных регионов России был введен режим беспилотной опасности.