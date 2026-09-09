Москва9 сенВести.Число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали всю необходимую помощь на местеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В оперштабе уточнили, что в результате вражеского удара частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что вечером 9 сентября была атакована набережная города-курорта Сочи. Один человек получил повреждения, произошло возгорание.