До восьми увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на набережную Сочи

Оперштаб: при атаке ВСУ на набережную Сочи пострадали восемь человек До восьми увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на набережную Сочи

Москва9 сен Вести.Число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали всю необходимую помощь на месте говорится в канале ведомства на платформе MAX

В оперштабе уточнили, что в результате вражеского удара частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что вечером 9 сентября была атакована набережная города-курорта Сочи. Один человек получил повреждения, произошло возгорание.