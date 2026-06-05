Шесть человек с атакованных судов госпитализированы в больницы Кубани

В больницах Кубани находятся 6 пострадавших членов экипажей двух судов Шесть человек с атакованных судов госпитализированы в больницы Кубани

Москва5 июн Вести.По итогам атаки на суда в Таганрогском заливе шестеро пострадавших находятся в медицинских учреждениях Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на суда в Таганрогском заливе написано в Telegram-канале ведомства

В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали суда, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону. Они шли под флагами Белиза и Палау.

Среди пострадавших есть, в том числе, и граждане Азербайджана.