Стало известно о состоянии моряков, пострадавших после атаки ВСУ в Азовском море Состояние моряков, пострадавших после атаки ВСУ в Азовском море, стабильное

Москва5 июн Вести.Состояние людей, пострадавших в результате украинской атаки на судно в Азовском море, оценивается как стабильное. Об этом сообщили в травматологическом отделении Ейской центральной районной больницы в Краснодарском крае в беседе с агентством РИА Новости.

По данным азербайджанского МИД, в Азовском море были атакованы два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.

Поступили три человека: Эмин Салех оглы Валехов, Яшар Самир оглы Ибадзаде и Намик Вугар оглы Джафарли. Их состояние оценивается как стабильное приводятся слова собеседника

Мужчины находятся в сознании и в настоящее время проходят лечение в травматологическом отделении.

Утром 5 июня украинские беспилотники атаковали 2 гражданских судна в Азовском море. По данным МИД России, речь идет о теплоходах "Натра" и "Циркон", следовавших из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.