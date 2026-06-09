Спасатели нашли тела двух азербайджанцев, погибших от удара БПЛА в Азовском море

Обнаружены тела двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море Спасатели нашли тела двух азербайджанцев, погибших от удара БПЛА в Азовском море

Москва9 июн Вести.Спасатели обнаружили тела еще двух азербайджанцев, погибших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда в Азовском море. Об этом заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Уточняется, что до этого спасатели обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения отмечается на сайте МИД Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что тела всех четырех погибших в ближайшее время будут отправлены на родину. На данный момент домой отправлены 19 граждан Азербайджана - членов экипажей двух судов, пострадавших при атаке БПЛА.

5 июня сообщалось, что пятеро граждан Азербайджана погибли и трое пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на два грузовых судна "Натра" и "Циркон" в Таганрогском заливе Азовского моря. В общей сложности на судах были 25 азербайджанцев.