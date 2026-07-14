Мирошник: двое моряков погибли при ударах ВСУ по судам в Азовском море

Мирошник: двое моряков погибли при атаках ВСУ в Азовском море Мирошник: двое моряков погибли при ударах ВСУ по судам в Азовском море

Москва14 июл Вести.Двое моряков погибли, еще 10 получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам и гражданскому флоту в акватории Азовского моря за минувшую неделю. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, украинские формирования с помощью беспилотников атаковали десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы.

Украинские формирования развернули беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота в акватории Азовского моря. Интенсивным налетам подверглись десятки судов, осуществлявших транспортировку горюче-смазочных материалов заявил Мирошник

Целью атак было блокирование морских путей доставки нефтепродуктов и создание топливной блокады южных регионов, отметил он.

Ранее сообщалось, что киевский режим за сутки 24 раза атаковал ДНР. 16 обстрелов зафиксировали на горловском направлении.