МИД Азербайджана: один из погибших при ударе БПЛА в Азовском море – россиянин

Один из погибших при ударе БПЛА по судам в Азовском море оказался россиянином МИД Азербайджана: один из погибших при ударе БПЛА в Азовском море – россиянин

Москва6 июн Вести.Один из пятерых погибших в результате ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море является гражданином России. Об этом говорится в заявлении на сайте азербайджанского министерства иностранных дел.

По информации ведомства, при атаке погибли четыре гражданина Азербайджана, еще четверо пострадали.

Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России говорится в сообщении

Ранее в МИД России заявили, что утром 5 июня украинские беспилотники атаковали два гражданских судна в Азовском море. По данным ведомства, речь идет о теплоходах "Натра" и "Циркон", которые следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.