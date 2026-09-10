Отдыхающих попросили воздержаться от посещения пляжей в Сочи из-за угрозы БЭК Власти Сочи призвали воздержаться от посещения пляжей из-за угрозы БЭК

Москва10 сен Вести.Жителей и гостей Сочи призвали не посещать пляжи и набережные до отмены объявленного вечером 9 сентября режима атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем канале MAX написал мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Угроза атаки беспилотных катеров в Сочи продолжает действовать. Настоятельно прошу воздержаться от посещения пляжей и набережных до отмены специального режима "Атака БЭК" сказано в сообщении

По данным Прошунина, на остальной территории Сочи обстановка штатная.

9 сентября в Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.