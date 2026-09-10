Состояние пострадавшего при атаке БЭК на Сочи юноши оценивается как стабильное

Мэр Сочи рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БЭК подростка Состояние пострадавшего при атаке БЭК на Сочи юноши оценивается как стабильное

Москва10 сен Вести.Подросток, который пострадал при атаке украинских безэкипажных катеров на набережную Сочи, находится в стабильно состоянии. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Навестил в детской больнице 16-летнего юношу, который в момент вчерашней атаки БЭК находился на набережной. Его состояние стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь сказано в сообщении

По его данным, в больницах также остаются трое взрослых, которые оказались в эпицентре атаки. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили об увеличении количества пострадавших при атаке БЭК до 28. Среди них также двое детей. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте.