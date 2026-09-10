Москва10 сенВести.Подросток, который пострадал при атаке украинских безэкипажных катеров на набережную Сочи, находится в стабильно состоянии. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.
Навестил в детской больнице 16-летнего юношу, который в момент вчерашней атаки БЭК находился на набережной. Его состояние стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощьсказано в сообщении
По его данным, в больницах также остаются трое взрослых, которые оказались в эпицентре атаки. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили об увеличении количества пострадавших при атаке БЭК до 28. Среди них также двое детей. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте.