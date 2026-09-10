СК возбудил дело о теракте после атаки БЭК на Сочи

Дело о теракте возбуждено после атаки БЭК на Сочи СК возбудил дело о теракте после атаки БЭК на Сочи

Москва10 сен Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на набережную в Сочи, в результате чего пострадали 28 человек, включая двоих детей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, поздно вечером 9 сентября вражеские БЭК нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в прибрежной курортной зоне города.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ) сказано в сообщении

В рамках расследования будут установлены конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.

Ранее в региональном оперштабе сообщали, что количество пострадавших при атаке на Сочи увеличилось до 28 человек, среди них двое детей.