Число пострадавших в Сочи при атаке БЭК увеличилось до 28

До 28 увеличилось число пострадавших при атаке БЭК в Сочи Число пострадавших в Сочи при атаке БЭК увеличилось до 28

Москва10 сен Вести.Количество пострадавших при атаке безэкипажного катера на Приморской набережной в Сочи прошедшей ночью увеличилось до 28 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что среди пострадавших двое детей.

По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе 2 детей... В настоящее время в больнице остаются 3 взрослых и 1 ребенок сказано в сообщении

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее оперштаб сообщал о восьми пострадавших в результате атаки. 9 сентября в Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Прокуратура Кубани организовала горячую линию для граждан в связи с произошедшим.