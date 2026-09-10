Прокуратура открыла горячую линию после атаки БЭК на Сочи

Горячая линия открыта после атаки БЭК на Сочи Прокуратура открыла горячую линию после атаки БЭК на Сочи

Москва10 сен Вести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи, открыта горячая линия. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Органы прокуратуры края контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой безэкипажных катеров на набережной Сочи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям сказано в сообщении

Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре действует горячая линия.

Ситуация находится на контроле у руководства прокуратуры Краснодарского края, добавили в ведомстве.

9 сентября в Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.