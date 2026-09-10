Москва10 сенВести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после ночной атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи, открыта горячая линия. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Органы прокуратуры края контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой безэкипажных катеров на набережной Сочи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителямсказано в сообщении
Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре действует горячая линия.
Ситуация находится на контроле у руководства прокуратуры Краснодарского края, добавили в ведомстве.
9 сентября в Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.