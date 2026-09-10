Режим угрозы атаки БЭК отменили в Сочи В Сочи отменили режим угрозы атаки безэкипажных катеров

Москва10 сен Вести.В Сочи отменен режим угрозы атаки безэкипжаных катеров, который действовал 12 часов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Отмена угрозы атаки БЭК в Сочи сказано в сообщении

Ранее Прошунин призвал жителей и гостей курорта воздержаться от посещения пляжей и набережных из-за опасности атаки.

9 сентября в Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.