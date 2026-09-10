Москва10 сенВести.В Сочи отменен режим угрозы атаки безэкипжаных катеров, который действовал 12 часов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Отмена угрозы атаки БЭК в Сочи

сказано в сообщении

Ранее Прошунин призвал жителей и гостей курорта воздержаться от посещения пляжей и набережных из-за опасности атаки.

9 сентября в Сочи в результате атаки украинского безэкипажного катера была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.