Москва6 октВести.Танкер "Афрамакс Рио", идущий с грузом нефти под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами. Об этом в MAX сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он провел заседание штаба по ликвидации последствий ЧП.
Экипаж в составе 23 человек (все - граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нетговорится в мессенджере
В настоящее время продолжается открытое горение нефти.
Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря вблизи Сочи возник крупный пожар. В целях безопасности было принято решение закрыть пляжи ФТ Сириус. Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна.