Танкер под флагом Либерии подвергся атаке БЭК в Черном море, экипаж спасен

Танкер "Афрамакс Рио" в акватории Черного моря атаковали безэкипажные катера Танкер под флагом Либерии подвергся атаке БЭК в Черном море, экипаж спасен

Москва6 окт Вести.Танкер "Афрамакс Рио", идущий с грузом нефти под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами. Об этом в MAX сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он провел заседание штаба по ликвидации последствий ЧП.

Экипаж в составе 23 человек (все - граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нет говорится в мессенджере

В настоящее время продолжается открытое горение нефти.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря вблизи Сочи возник крупный пожар. В целях безопасности было принято решение закрыть пляжи ФТ Сириус. Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна.