В связи с угрозой БЭК в Сочи закрыли пляжи и набережные

Прошунин: в Сочи существует угроза применения безэкипажных катеров В связи с угрозой БЭК в Сочи закрыли пляжи и набережные

Москва14 сен Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил о существовании угрозы применения безэкипажных катеров. В связи с этим временно ограничен доступ к пляжам и набережным.

Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей говорится в сообщении

Соответствующая публикация появилась 14 сентября в 14.42 по московскому времени в мессенджере MAX.

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