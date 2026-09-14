Москва14 сенВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил о существовании угрозы применения безэкипажных катеров. В связи с этим временно ограничен доступ к пляжам и набережным.
Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителейговорится в сообщении
Соответствующая публикация появилась 14 сентября в 14.42 по московскому времени в мессенджере MAX.
Жителей и гостей просят принять меры предосторожности.