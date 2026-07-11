В Сочи в третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Мэр Сочи сообщил о новой угрозе атаки беспилотников в городе В Сочи в третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Москва11 июл Вести.В Сочи в третий раз с начала суток объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Предупреждение размещено в 11.17 в мессенджере MAX.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Андрей Прошунин

До этого угроза атаки дронов объявлялась в 9.49 и в 8.27.

Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности.

Запрещено снимать работу ПВО, беспилотники и их фрагменты, а также действия спецслужб.

Об отмене сигнала будет сообщено дополнительно.