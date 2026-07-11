Москва11 июлВести.В Сочи в третий раз с начала суток объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Предупреждение размещено в 11.17 в мессенджере MAX.
Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал Андрей Прошунин
До этого угроза атаки дронов объявлялась в 9.49 и в 8.27.
Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности.
Запрещено снимать работу ПВО, беспилотники и их фрагменты, а также действия спецслужб.
Об отмене сигнала будет сообщено дополнительно.