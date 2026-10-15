Москва15 октВести.Мощный пожар вспыхнул на борту судна Wide Trader под флагом Сан-Марино неподалеку от черноморского побережья Румынии. Восемь членов экипажа пропали без вести, передает Румынская морская администрация.
Инцидент произошел около 07.00 по местному времени (совпадает с московским) в 13 морских милях к юго-востоку от румынского порта Сулина. Для проведения спасательно-поисковой операции к месту происшествия прибыли судно профильного румынского агентства (ARSVOM) и вертолет.
На борту находились 12 человек, 4 из них находятся в безопасности, 8 пока считаются пропавшими без вестиговорится в заявлении
Причины произошедшего пока не называются. По одной из версий, в танкер мог попасть беспилотник, сейчас специалисты проверяют эту гипотезу.
До этого также в районе Сулина вспыхнуло другое судно - Yara J под флагом Коморских Островов. Экипаж смог потушить огонь самостоятельно, обошлось без пострадавших. Причина возгорания выясняется.