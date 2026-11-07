Болгарская прокуратура нашла останки экипажа на сгоревшем в Черном море судне Прокуратура Варны нашла останки моряков на сгоревшем танкере Wine Trader

Москва7 ноя Вести.Прокуратура болгарского города Варна нашла на борту сгоревшего в Черном море танкера Wine Trader тела членов экипажа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры.

По данным Болгарского национального радио (БНР), были обнаружены останки пяти членов экипажа.

Судно было принято на ремонт в судоремонтный завод в Варне в начале ноября. Во время работ по расчистке разрушений были обнаружены сильно поврежденные останки человеческих тел. Назначены ДНК-экспертизы для выяснения личности погибших рассказали в прокуратуре

Химический танкер Wine Trader загорелся в Черном море 15 октября. Предположительной причиной возгорания БНР назвало удар беспилотника. Пятерым членам экипажа удалось спастись.

Ранее сообщалось, что танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, атакованный в октябре у побережья Черного моря безэкипажными катерами, с пробоинами стоит в порту Новороссийска.