Контейнеровоз, атакованный в среду у берегов Болгарии, ушел на дно Контейнеровоз Contship Jet затонул после атаки морских дронов у берегов Болгарии

Москва29 окт Вести.Контейнеровоз Contship Jet под флагом Либерии, атакованный в среду у берегов Болгарии, затонул, сообщило агентство БТА со ссылкой на местные власти.

Контейнеровоз, который был поражен тремя морскими дронами к востоку от мыса Калиакра в среду, затонул около полуночи говорится в сообщении агентства со ссылкой на региональную администрацию города Варна

Накануне портал Maritime.bg сообщил об атаке беспилотников на судно примерно в 25 километрах от мыса Калиакра в Добричской области. После этого на контейнеровозе начался пожар. Contship Jet следовал из израильской Хайфы в румынскую Констанцу и перевозил около 700 контейнеров.

Кроме того, как писал Maritime.bg, после атаки на торговое судно в Черном море оказались рассыпаны контейнеры с опасными веществами. Речь идет о 20 контейнерах, которые дрейфуют в акватории. В них находятся легковоспламеняющиеся газы, нетоксичные негорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества.