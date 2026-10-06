Премьер Болгарии подтвердил атаку БПЛА на два судна в Черном море

Болгария начала спасательную операцию после атаки на суда в Черном море Премьер Болгарии подтвердил атаку БПЛА на два судна в Черном море

Москва6 окт Вести.Два торговых судна подверглись атаке морского и воздушного дронов в Черном море, одно из них затонуло. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе срочного совещания представителей Минобороны, МВД и других спецслужб, созванного в связи с происшествием.

По словам болгарского премьера, инцидент произошел около 3.00 в исключительной экономической зоне Болгарии. Атакованы были судно Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау.

Судно под флагом Того затонуло, на месте инцидента были обнаружена перевернутая лодка, плоты и спасательные жилеты сказал Радев

Он назвал произошедшее "абсолютно недопустимой атакой".

Экипаж второго судна из 18 человек, из которых 11 – граждане Турции, еще семь – граждане Индии, был эвакуирован на болгарский паром. Двух пострадавших доставили в военно-морской госпиталь.

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней планируется привлечь вертолеты и самолет болгарских ВВС. По словам премьера, погодные условия в районе происшествия позволяют продолжать поиски.

Ранее президент Болгарии Илияна Йотова созвала экстренное заседание Консультативного совета национальной безопасности. Отмечалось, что на борту затонувшего судна могли находиться до 20 моряков.