Премьер Болгарии вызовет посла РФ после атаки на суда в Черном море

Болгария вызовет посла РФ на фоне атаки беспилотников на суда в Черном море Премьер Болгарии вызовет посла РФ после атаки на суда в Черном море

Москва13 окт Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев собирается вызвать посла России Элеонору Митрофанову после атаки беспилотников на суда в болгарской исключительной экономической зоне в Черном море.

Сегодня я вызову посла Митрофанову для беседы цитирует премьера агентство БТА

По словам Радева, болгарская сторона намерена запросить дополнительную помощь для расследования инцидентов, чтобы установить происхождение беспилотников.

Кроме того, София также рассчитывает усилить наблюдение за воздушным и морским пространством и повысить возможности реагирования в подобных ситуациях.

6 октября Радев сообщил, что два торговых судна подверглись атаке морского и воздушного дронов в Черном море, одно из них затонуло, экипаж второго эвакуировали.

Во вторник, 13 октября, стало известно об атаке трех беспилотников на коммерческое судно CHELSEA 3, следовавшее под флагом Мальты из турецкого порта Гиресун недалеко от побережья Болгарии.