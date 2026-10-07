Радев сообщил о планах расследовать атаку на два судна в Черном море

Болгария обследует район атаки дронов на суда в Черном море Радев сообщил о планах расследовать атаку на два судна в Черном море

Москва7 окт Вести.Болгария намерена совместно с Турцией и Румынией обследовать район в Черном море, где беспилотники атаковали два торговых судна. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев.

По словам болгарского премьера, особое внимание планируется уделить району, где находится судно Able.

Болгария совместно с Турцией и Румынией и при поддержке своих американских партнеров предложит провести обследование района ударов приводит слова Радева Болгарское национальное телевидение

Он добавил, что Европейское агентство по безопасности мореплавания (EMSA) уже предложило бесплатно обследовать затонувшее судно Alfa Watan.

Предполагается, что в ходе исследования могут быть обнаружены обломки атаковавших его беспилотников, после чего получится выяснить их происхождение. Радев отметил, что при получении информации Болгария направит ноту в соответствующую страну и запросит консультации.

Ранее Радев подтвердил, что два судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. Одно из них загорелось, второе затонуло.