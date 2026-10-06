Из-за атак БПЛА на суда в Черном море Илияна Йотова экстренно созывает совбез Президент Болгария собирает совбез из-за атаки дронов на суда в Черном море

Москва6 окт Вести.Экстренное заседание Консультативного совета национальной безопасности (КСНБ) созывает президент Болгарии Илияна Йотова. На закрытом заседании КСНБ 7 октября обсудит атаки беспилотников на суда в Черном море.

Заседание совбеза начнется в 13.00 по местному времени, которое совпадает в московским. Об этом сообщает пресс-служба главы болгарского государства.

Заявленная тема обсуждения - "Текущие риски и угрозы морской безопасности и критической инфраструктуре Болгарии в контексте конфликта на Украине" добавляет Болгарское национальное телевидение (БНТ)

Два судна были атакованы ночью 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии​​​. Одно судно Alfa Watan под флагом Того затонуло после удара БПЛА, второе - Able под флагом Палау - загорелось. Болгарский премьер-министр Румен Радев при этом выступил против созыва заседания Консультативного совета национальной безопасности по этому вопросу.

На борту затонувшего судна могли находиться до 20 членов экипажа. Спасательная операция по поиску моряков продолжается, в ней участвуют вертолеты и самолет. Команда судна Able эвакуирована. Двое моряков из 18 при атаке беспилотника пострадали.

13 человек пропали после пожара на турецком сухогрузе Royad Mammadov в Черном море. Судно под флагом Сент-Киттса и Невиса шло из украинского порта Измаил в итальянский город Равенна. Сухогруз подал сигнал бедствия 5 октября у берегов Румынии. После этого судно затонуло.